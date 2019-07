I truffatori dello specchietto lo seguono fino a casa, ma lui li beffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Caccia ad una Renault Clio bianca, i cui occupanti hanno tentato ieri di truffare un anziano con lo stratagemma dello specchietto rotto in via Podesti.Di fronte al rifiuto di pagare del pensionato, l’hanno seguito fino a casa pretendendo che gli consegnasse i soldi, come risarcimento del danno che millantavano di aver subito. La vittima non si è persa d’animo e, prendendo il telefono per chiamare i carabinieri, li ha messi in fuga. Erano un uomo ed una donna con accento del sud.