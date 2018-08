Truffata dal finto avvocato A 84 anni perde 3.500 euro una catenina d'oro e la fede

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Anziana raggirata dal finto avvocato, consegna 3.500 euro prelevati in banca oltre ad una catenina e una fede d’oro. È accaduto mercoledì mattina, ieri la vittima si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia. Ai militari la pensionata, che ha 84 anni e vive in via Umberto Giordano al Vivere Verde, ha riferito di aver ricevuto una telefonata. A contattarla un signore che si era presentato come avvocato. Le aveva detto che la nipote a Bologna aveva provocato un incidente, ferendo gravemente una donna. Quest’ultima per chiudere la pratica, ed evitare che venissero sequestrate auto e patente alla giovane, aveva chiesto 21.000 euro di risarcimento danni. La 84enne si è offerta di andare in banca a prelevare la somma che avrebbe potuto racimolare, tenuto conto che era appena stata accreditata la pensione. È quindi riuscita a prendere 3.500 euro, dando fondo ai suoi risparmi. Quando alla porta si è presentato il complice del truffatore ha consegnato il denaro, una collana in oro e una fede, sempre d’oro