SENIGALLIA Tra le vittime del broker senigalliese, finito a processo per aver truffato un ex bancario, c’è anche la cugina. Il giudice, però, ha archiviato la denuncia per appropriazione indebita sporta dalla donna, che gli aveva affidato 50mila euro dei suoi risparmi per un’operazione che si sarebbe dovuta concludere in un paio di mesi. La querela era stata presentata oltre i termini di legge, previsti per l’estinzione del reato.

Le considerazioni

Tuttavia, il giudice ha ravvisato gli estremi per il reato di truffa, ma non ha ritenuto il danno così grave da doversi procedere d’ufficio. Dal momento che la vittima era a conoscenza del fatto che quei soldi sarebbero dovuti rimanere fermi per un periodo, il giudice ha ipotizzato che il denaro investito rappresentasse un surplus e non soldi sottratti alle esigenze di vita quotidiana. Infine, ha evidenziato nell’ordinanza d’archiviazione la scarsa prudenza nell’effettuare l’investimento senza alcuna verifica. «E’ vero che non ho verificato ma per il semplice fatto che si trattava di mio cugino e quindi mi sono fidata – commenta la vittima -. Per me oltre al danno anche la beffa perché ho investito altri soldi per l’avvocato decidendo di sporgere denuncia. Mi viene riconosciuto di essere stata truffata ma lui, comunque, l’ha fatta franca perché la mia denuncia è stata archiviata».

La cugina vuole lanciare un appello. «Siamo in tanti ad essere stati raggirati – dice – molte persone mi stanno contattando, altre le ho conosciute in tribunale. Chiunque sia stato raggirato deve denunciare e prestare attenzione ai termini di scadenza per presentare la querela. Nessuno si deve vergognare. Solo con le denunce si può fare». Nel suo caso è emerso che i 50mila euro sarebbero stati utilizzati dal 55enne per saldare dei prestiti e per uso personale. Non c’è modo per la donna, come per gli altri che sono stati raggirati, di recuperare le somme investite perché il broker avrebbe fatto perdere le proprie tracce. La cugina, inoltre, non ha nemmeno avuto giustizia e il fatto di essere stata considerata benestante ha ostacolato un potenziale processo che, diversamente, si sarebbe forse potuto aprire.