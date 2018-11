Truffa dello specchietto: â€‹caccia a una coppia su una Seat Leon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - E’ caccia ad una Seat Leon nera che ieri mattina ha tentato di truffare con la tecnica dello specchietto una donna in via Capanna. A bordo una coppia sui 40 anni con accento meridionale. «E’ successo ad una mia cliente – l’appello lanciato sui social da una commerciante -. L’hanno accusata di aver urtato la loro auto procurando la rottura dello specchietto lato guida. Potrebbero ancora aggirarsi in zona».