Finge di pagare con 50 euro e poi scappa con il resto Beffata una commerciante

SENIGALLIA - Fa la spesa, finge di pagarla con 50 euro e se ne va dopo aver raggirato una commerciante. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri in un negozio di generi alimentari sul lungomare Mameli. “Ha comprato del pane, due scatolette di tonno e degli affettati – racconta la commerciante – ed ha speso per la precisione 9.63 euro. Mi ha mostrato 50 euro per pagare e poi ha iniziato a fare tante domande, mentre stavo prendendo il resto, per sapere se avevo alcuni prodotti, poi mi ha detto che aveva degli spicci se mi servivano. Insomma ha fatto in modo di distrarmi». Tra spesa a scrocco e il resto, che si è intascata, l’ammontare del raggiro è di 50 euro. Proprio come la banconota che aveva mostrato ma che in fretta aveva infilato nel portafoglio mentre la commerciante stava prendendo i soldi dalla cassa. «Mi sono accorta che i soldi non me li aveva dati – prosegue l’esercente –, infatti gliel’ho detto subito ma lei prima ha negato e poi è scappata in fretta. A quel punto ho chiamato la polizia».