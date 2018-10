Affitti a prezzi stracciati Otto denunce per la truffa delle case fantasma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Denunciati dai carabinieri otto specialisti della truffa delle case fantasma. Nove le vittime che nel corso dell’estate si sono trovate senza abitazione pur avendo versato la caparra. Dopo un lavoro certosino gli uomini del maggiore Cleto Bucci sono riusciti a rintracciare gli autori - ognuno agiva per conto proprio - degli annunci fasulli pubblicati sul web per adescare le vittime. Incassati i soldi poi sparivano. Case estive in alta stagione, fronte mare o a due passi dalla Rotonda, a prezzi stracciati: 450 euro una settimana all’inizio di luglio sul lungomare Mameli, 800 euro quindici giorni ad agosto, 650 euro dal 26 luglio al 5 agosto sul lungomare Alighieri. Sono sole alcune delle cifre delle truffe che anche quest’anno hanno avuto come scenario la spiaggia di velluto.