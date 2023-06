SENIGALLIA - Un’anziana ha consegnato tutti i suoi gioielli a un truffatore, convinta di aiutare il figlio coinvolto in un incidente. Nel suo caso il raggiro ha funzionato mentre un’altra signora, di 86 anni, ha bussato ad una vicina per dirle di chiamare i carabinieri mentre i malfattori le tenevano il telefono occupato, impedendole di verificare se davvero la figlia avesse avuto un incidente. Il copione è sempre lo stesso e periodicamente provano a riproporlo.

Il tranello

In entrambi i casi hanno chiamato al telefono fisso, sostenendo di essere i carabinieri e informando dell’incidente avuto dai rispettivi figli. Loro stavano bene ma era rimasta coinvolta altra gente ferita gravemente. Il finto militare ha inoltre aggiunto che, essendo senza assicurazione, erano nei guai e sarebbe stato necessario chiamare un avvocato, di cui ha riferito anche il nominativo. La parcella, però, andava pagata prima. Quale madre non farebbe di tutto per aiutare il figlio o la figlia in difficoltà? Su questo hanno fatto leva. Nel primo caso si sono messi d’accordo e una persona è andata a prelevare i gioielli della vittima, poiché in casa non aveva denaro ma al finto legale pare andassero bene anche collane, orecchini e bracciali in oro. Solo più tardi, quando ha parlato con il figlio, si è resa conto di aver dato tutti i propri averi ad uno sconosciuto.

Ha bussato alla vicina



Si è quindi rivolta ai carabinieri e lo stesso ha fatto una 86enne che, nonostante le avessero tenuto occupato sia il telefono fisso che il cellulare, di cui non si sa come abbiano trovato il numero, è uscita di casa bussando alla vicina e chiedendole di chiamare i carabinieri. Entrambi gli episodi sono avvenuti a Senigallia. Da tempo i militari della Compagnia di Senigallia, guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto, sono in prima linea per mettere in guardia soprattutto gli anziani dai raggiri, dando loro dei consigli. Il capitano in persona, con i comandanti di stazione, sta andando nelle chiese e nei luoghi di aggregazione proprio per illustrare le modalità con cui queste persone agiscono. Incontri che proseguiranno anche perché vengono richiesti sia dalle amministrazioni comunali che dalle parrocchie e ogni volta i cittadini apprezzano molto e ringraziano per il tempo che viene loro dedicato, spesso anche di domenica, al termine delle celebrazioni eucaristiche.

I carabinieri raccomandano sempre, in caso di dubbio, di chiamare le forze dell’ordine come ha fatto la 86enne che, nonostante le comunicazioni allarmanti ricevute sul conto della figlia, per fortuna non veritiere, non si è fatta prendere dal panico e si è recata dalla vicina.