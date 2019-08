Impazza ancora la truffa dell'affitto: ​beffati tre nonni con i nipotini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sono partiti di notte per arrivare ieri mattina a Senigallia, pronti per godersi la tanto sospirata vacanza. Dopo aver versato 450 euro di caparra però si sono ritrovati con i bagagli in mezzo alla strada. L’appartamento affittato non c’era. A prenotarlo era stato il figlio direttamente da Lecco, dove vive, e dove ieri si è rivolto alla Questura per segnalare l’accaduto. Dovrà tornare lunedì per formalizzare la denuncia. Ieri ha lanciato un appello per cercare una casa a questa famiglia che altrimenti rischia di dover ripartire.«I miei genitori vanno in vacanza Senigallia durante il mese di agosto, affittando una casa vacanza - l’appello del figlio da Lecco -. Quest’anno hanno fatto lo stesso ma purtroppo sono capitati in una truffa. Son partiti stanotte e questa mattina sono arrivati all’appartamento ma non hanno trovato nessuno. La tizia non risponde più e li ha bloccati. Adesso si ritrovano lì con tre bambini piccoli e stanno cercando qualche sistemazione