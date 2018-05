Trova un portafogli con 310 euro e lo restituisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Trova un portafogli con 310 euro e lo consegna alla polizia locale. Protagonista del nobile gesto Giulio Cercamondi, titolare del negozio e officina Due G moto di via Annibal Caro. A perderlo è stato un 69enne, originario di Arcevia, che era andato a fare spesa nel negozio a fianco. «Verso metà mattinata ho trovato il portafogli davanti alla recinzione della mia ditta - racconta Giulio Cercamondi - Essendo giovedì mattina, con il mercato c’era stato molto movimento. Ho chiesto ai miei dipendenti se qualcuno di loro lo avesse perso, ma non era di nessuno. Così ho preso la bicicletta e ho raggiunto il comando dei vigili per consegnarlo».Cercamondi non sapeva che all’interno di quel portafogli ci fossero 310 euro: non lo aveva proprio aperto. La polizia locale, tramite i documenti, è riuscita a rintracciare il proprietario. Una volta contattato, il signore ha voluto conoscere l’onesta persona che gli aveva consentito di recuperare i suoi averi.