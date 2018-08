Pezzo di legno raccolto in spiaggia venduto al miglior offerente sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Quando i rifiuti diventano un business. Ne sa qualcosa un residente di Bettolelle, frazione di Senigallia, che ha messo in vendita su Ebay un pezzo di legna raccolto sulla spiaggia dopo una mareggiata. Un piccolo tronco è in vendita a partire da 20 euro, con la modalità dell’offerta, con la seguente descrizione: «bellissimo pezzo di legno trovato sulla spiaggia di Senigallia. Le misure sono molto indicative in quanto il pezzo è molto irregolare: lunghezza massima 40 centimetri, altezza circa 20 centimetri, peso poco sotto i 2 chilogrammi». Il piccolo tronco è vendita sotto la categoria: legno di mare materiale per fai da te shabby deco arte. La spesa di spedizione è di 15 euro. Se tutti facessero come lui forse si risolverebbe, almeno in parte, il problema degli spiaggiamenti che ai senigalliesi costano cari. La loro rimozione e trasporto in discarica, perché come rifiuti vengono trattati, ricade nella Tari che nel 2017 aveva subito un’impennata, proprio in considerazione della quantità di materiale spiaggiato. I legni levigati dal mare possono essere invece suggestivi e c’è chi li acquista. Un mercato inesplorato. A volte rappresentano anche dei souvenir perché ci sono turisti che raccolgono piccoli rametti, come fanno con le conchiglie, da portarsi a casa come ricordi del mare che magari dove vivono non c’è. Un pezzo di Senigallia da tenere vicino, anche da lontano, quando il ricordo delle vacanze si fa sempre più sfocato con il passare del tempo.