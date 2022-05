Si accascia in tribuna e finisce in ospedale, paura durante la partita tra Olimpia Marzocca e Marotta-Mondolfo

SENIGALLIA - È stato necessario l’intervento di un’ambulanza ieri pomeriggio a Marzocca per soccorrere un uomo che stava assistendo alla partita Olimpia Marzocca–Atletico Marotta Mondolfo. Al rientro dei giocatori in campo, poco prima del secondo tempo, l’uomo si è improvvisamente accasciato sulla tribuna dove si trovava per assistere al match che era iniziato alle 16.30.

L’uomo, un adulto della tifoseria ospite, si è accasciato rimanendo però sempre vigile. Due sanitari del Misa Soccorso, dopo aver raggiunto lo stadio comunale di Marzocca, sono saliti sulle gradinate per soccorrere l’uomo e prestargli le prime cure. È stato successivamente trasferito in ambulanza per le verifiche del caso. Non sembrava fosse qualcosa di grave. Probabilmente non un infarto ma un mancamento dovuto ad altro di meno preoccupante. D

opo avergli preso i parametri e averlo monitorato, i sanitari l’hanno accompagnato fino al pronto soccorso di Senigallia per ulteriori accertamenti. Inizialmente sembrava che non fosse nemmeno necessario poi però, per scrupolo, è stato portato in ospedale per ulteriori verifiche e per tenerlo in osservazione. Nei primi momenti concitati, in cui è avvenuto il mancamento, i giocatori si sono radunati sotto la tribuna per capire cosa fosse accaduto. Tutti erano preoccupati. Appreso che non si trattava di qualcosa di grave i giocatori hanno ripreso la partita, con il secondo tempo iniziato con un lieve ritardo.

