Due trentenni denunciati per spaccio, due persone sorprese alla guida in stato d'ebbrezza

SENIGALLIA - E’ stata una serata di mirati controlli quella appena trascorsa a Senigallia, dove gli agenti del Commissariato di P.S., della Polizia Stradale e delle unità Cinofile sono stati impegnati nei servizi di controllo disposti dal Questore di Ancona nell’ambito delle attività finalizzate a garantire la sicurezza pubblica nel corso dello svolgimento delle attività ludiche del sabato sera. I servizi, diretti dal Dirigente del Commissariato, sono stati svolti assicurando una presenza di numerosi equipaggi impegnati nelle diverse aree della città, sia in centro che nelle aree residenziali.

APPROFONDIMENTI ALTA TENSIONE Lite e parole grosse tra due trentenni: ma l'ex marito di una e...

Gli agenti hanno effettuato controlli in prossimità del Foro Annonario e del centro cittadino ove fino a tarda sera erano presenti diverse centinaia di giovani senza rilevare problematiche.

Successivamente, sono stati effettuati mirati posti di controllo, unitamente al personale della Polizia Stradale e delle Unità Cinofile, nell’area prospiciente la stazione ferroviaria ma anche lungo la strada della Bruciata e via Fiorini.

I molteplici servizi svolti hanno consentito di identificare circa 80 persone e controllare circa 50 veicoli. Durante il servizio inoltre sono stati effettuati controlli all’interno di due locali pubblici da ballo non rilevando problematiche

I diversi controlli effettuati in città hanno consentito di ottenere significativi risultati sia sotto il profilo preventivo che repressivo.

Su quest’ultimo fronte gli agenti hanno proceduto a sottoporre a controllo due giovani a bordo di un veicolo, già noti poiché pregiudicati, che all’interno di un parcheggio di un locale sembravano attendere qualcuno. Dopo pochi minuti effettivamente si avvicinava un giovane cono il quale effettuavano uno scambio. Gli agenti fermavano i soggetti e risultava che i due avevano ceduto al giovane un flacone di metadone per la somma di alcune decine di euro. Pertanto i due soggetti, 30enni di Senigallia, venivano denunciati per cessione di stupefacente e l’acquirente veniva segnalato in Prefettura nonchè gli veniva ritirata la patente di guida.

Nel corso dei controlli notturni gli agenti fermavano un veicolo con 4 giovani a bordo provenienti dalla provincia di Ancona. Uno dei quattro appariva piuttosto agitato e, di seguito al controllo effettuato anche con l’ausilio dei cani antidroga della Unità Cinofile della Questura di Ancona, il giovane veniva trovato in possesso di oltre 15 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e MDMA. Il giovane 20enne veniva segnalato in prefettura quale assuntore e la sostanza veniva sequestrata.

Nel corso dei servizi “stragi del sabato sera” effettuati dal personale della Sezione Polizia Stradale di Ancona, gli agenti effettuavano gli accertamenti con etilometro a carico di circa 30 conducenti.

Tra questi gli agenti trovavano un soggetto con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g\l; motivo per il quale l’uomo veniva deferito all’A.G. per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida.

Nel corso di un altro controllo i poliziotti rintracciavano un giovane con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g\l; ma poiché il giovane risultava essere un neopatentato, gli agenti procedevano ad elevare la relativa sanzione amministrativa prevista dal codice della strada

Nel corso del servizio veniva elevato una sanzione anche a carico di un conducente trovato alla guida di un veicolo risultato privo di revisione periodica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA