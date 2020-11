Tre giovani marchigiani in missione: partono alla scoperta dell’Antartide

SENIGALLIA - Il Covid non ferma la missione nell’Antartico di tre giovani ricercatori marchigiani, in questi giorni in quarantena in Tasmania. Insieme alla glaciologa Laura Caiazzo, ex studentessa del liceo scientifico Medi di Senigallia originaria di Falconara, sono già partiti altri due ricercatori Rodolfo Canestrari di Fano e Fabio Borgognini di Jesi.



Fanno parte del Programma nazionale di ricerche in Antartide finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca e coordinato dal CNR per le attività scientifiche e dall’ENEA per l’attuazione operativa delle spedizioni. Dalla Tasmania dovranno raggiungere l’Antartide per una serie di attività di ricerca e di manutenzione. Laura Caiazzo, ricercatrice, chimica e glaciologa, resterà solo per la campagna estiva. Rodolfo Canestrari sarà il fisico dell’atmosfera e station leader della campagna invernale. Rimarrà con altre 11 persone presso la stazione italo-francese Concordia, in isolamento durante l’inverno australe, da metà gennaio a novembre 2021. Si occuperà di raccogliere i dati di tutte le misure che riguardano la fisica dell’atmosfera. Fabio Borgognoni seguirà i progetti di glaciologia e chimica dell’atmosfera e raccoglierà campioni di aerosol atmosferico e neve. «Normalmente le missioni dell’estate antartica sono caratterizzate da molte persone, tra logistici che garantiscono il buon funzionamento delle basi – spiega Laura Caiazzo - e scientifici che portano avanti i numerosi progetti. Quest’anno la situazione è molto delicata perché l’Antartide è l’unico continente rimasto Covid-free e portare lì il virus sarebbe letale».

Ecco perché ci sarà un protocollo ancora più rigido da rispettare. «Tutte le nazioni si sono impegnate ad organizzare nei minimi dettagli per evitare questo pericolo – prosegue -. Per questa ragione la 36^ missione italiana in Antartide sarà più breve e con numero ristretto di partecipanti». Le basi sono due: la Mario Zucchelli che è solo italiana ed è aperta solo per il periodo estivo e la Concordia, italo-francese aperta tutto l’anno. «A Concordia saremo due ricercatrici italiane – spiega Laura Caiazzo -. Dovremo lavorare per tutti i progetti presenti, garantendo continuità alle misure effettuate dal personale uscente e quello entrante. Ci saranno poi i logistici che effettueranno la manutenzione minima necessaria per il funzionamento della base e degli esperimenti in corso». Attualmente i tre marchigiani sono in quarantena ad Hobart, in Tasmania. L’isolamento in camera è terminato ma non possono ancora uscire dall’albergo che li ospita.

«Se tutto va bene dovremmo avere il volo per la base Mario Zucchelli l’8 novembre – conclude -. Ora possiamo uscire dalle stanze, stare anche nel cortile dell’albergo, ma nient’altro. La Tasmania è a contagi zero ma ha riaperto i confini al resto dell’Australia e quindi sono di nuovo in allerta. Arrivati in albergo, per 14 giorni siamo rimasti chiusi senza uscire e senza avere alcun contatto e siamo stati sottoposti a due tamponi». Da Hobart, che hanno raggiunto dall’Italia con un volo charter senza scali, partiranno quindi per il Polo Sud nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA