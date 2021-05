Tre giorni di film ad ingresso gratuito: così lunedì riparte con titoli a sorpresa il cinema Il Gabbiano

SENIGALLIA - Da lunedì si torna al cinema e a visitare le mostre. Dal 3 maggio al 20 giugno si terrà la mostra Diverse Solitudini di Giuseppe ed Emanuele Cavalli fotografi, a cura di Angela Madesani a Palazzo del Duca.

«Senigallia, città della fotografia, celebra la ripresa delle attività culturali con una mostra di grande qualità – dichiara Riccardo Pizzi, assessore alla Cultura – per rendere omaggio a due grandi artisti, Giuseppe ed Emanuele Cavalli. Il 2021 segna l’anniversario della scomparsa di entrambi: nel 1961 muore a Senigallia Giuseppe e nel 1981 scompare a Firenze Emanuele. I due anniversari costituiscono un momento ideale per riportare l’attenzione su di loro e far nascere riflessioni e spunti d’indagine artistica».

Fino al 30 maggio si potrà visitare dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 20, sabato e domenica, festivi e prefestivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Dal 1° giugno dal martedì alla domenica, festivi e prefestivi: dalle 17 alle 23. Il biglietto intero ha un costo di 8 euro. In centro storico lunedì riapre anche il Cinema Gabbiano con la festa della ripartenza dal 3 al 5 maggio. Tre giorni di film a sorpresa e gratis per tutti. Verranno proposti otto film fino ad esaurimento posti a disposizione, per otto proiezioni totali di cui due lunedì, quattro martedì ed altri due mercoledì. Si andrà dalla commedia al “cult”, senza trascurare i ragazzi ed i bambini. Ci sarà anche la proiezione alle 6 del mattino con successiva colazione a 50 centesimi per tutti al Bar dei Cancelli, al termine dello spettacolo, attorno alle 7.45. Le normali programmazioni riprenderanno dal 6 maggio con il pluripremiato Nomadland. L’orario del tardo pomeriggio è anticipato per fare in modo che tutti i film finiscano circa 15-20 minuti prima delle 22. I posti non sono numerati ma segnati e distanziati di un metro, eccetto i congiunti.

