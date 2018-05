Travolto da un tubo d'acciaio: operaio portato d'urgenza all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Grave incidente sul lavoro in via Perugia, nel cantiere per l'installazione delle barriere anti rumore a fianco della linea ferroviaria.A quando si è appreso un uomo è stato travolto da un pesante tubo d'acciaio che gli sarebbe caduto sulle gambe. Immediati i soccorsi, l'uomo è stato portato in ambulanza fino allo stadio, dove un'eliambulanza lo ha portato d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche la Polizia.