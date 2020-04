Travolto da un'auto mentre lavora nel cantiere in autostrada: muore un operaio di 32 anni

SENIGALLIA - Stava lavorando in un cantiere autostradale quando è stato improvvisamente travolto da un'auto in transito: morto un operaio 32enne di Senigallia.

L'incidente è avvenuto la notte scorsa lungo l'autostrada A1, dove l'uomo stava lavorando in cantiere per il rifacimento della segnalteica nei pressi del casello Campegine-Terre di Canossa. In gravi condizioni un collega 28enne, anche lui travolto, ora ricoverato all'ospedale di Reggio Emilia.

