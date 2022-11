Travolta e trascinata per 7 chilometri a Senigallia: caccia a un Suv grigio, il pirata incastrato da spycam e testimoni

SENIGALLIA - È caccia a un Suv grigio, danneggiato nella parte anteriore e con alcune parti mancanti. È il veicolo che l'automobilista pirata guidava sabato pomeriggio quando ha travolto e ucciso, trascinandola per circa sette chilometri, Sigrid Tschope di 81 anni, residente da sempre a Marzocca di Senigallia. Se il pirata non si costituirà, la polizia è certa di riuscire ad individuarlo nel giro di poche ore, avendo tutti gli elementi a disposizione per rintracciarlo.

Travolta e trascinata per chilometri, caccia al Suv grigio che l'ha investita

La polizia stradale ha raccolto le testimonianze di due automobilisti che procedevano in senso contrario e che hanno visto passere il Suv proprio in quel momento: c'è poi la telecamera di un privato che inquadra benissimo la macchina con il corpo della povera donna agganciato nella parte anteriore. Una scena straziante che ha colpito anche le forze dell'ordine che stanno indagando.

L'automobilista pirata non si è fermato dopo avere travolto da signora ma ha proseguito il suo percorso - non si sa come, visto che il corpo era incastrato al Suv - per quasi sette chilometri. Il cadavere di Sigrid è stato trovato in via Podesti in una rientranza della strada, intercettato da una persona di passaggio che credeva si trattasse di un sacco di rifiuti abbandonato.

Sigrid attraversava con il cane, morto anche il povero animale

La ricostruzione della dinamica dell'incidente è particolarmente complicata: in un primo momento, a causa della pioggia battente, sulla statale Adriatica all'altezza di Marzocca, un furgone ha urtato il cane della povera donna mentre stavano attraversando. Da quel momento in poi la confusione più totale. Sembra infatti che l'autista del furgone non abbia ucciso il cane, che sarebbe invece morto in un secondo momento, investito dal Suv grigio assieme alla sua povera padrona.