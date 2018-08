Travolge ciclista e fugge caccia aperta all'auto color aragosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO – E’ caccia al pirata della strada che venerdì mattina ha travolto un ciclista in viale Italia. L’incidente è avvenuto verso le 9.45 all’altezza di una rotatoria. Una macchina, sembra una Fiat Idea colore aragosta, lo ha buttato a terra per poi proseguire lasciandolo ferito sull’asfalto. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118 che ha soccorso il ciclista. Ha riportato una frattura al braccio, al capitello radiale per la precisione. Sono stati chiamati i carabinieri che si sono attivati per le ricerche del pirata. Sono ancora in corso. Sui social è comparso anche un appello da parte dei familiari.