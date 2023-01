Incendio in un appartamento a Senigallia, ​nel rogo muore una donna. Evacuata palazzina di cinque piani

SENIGALLIA - Tragedia a Senigallia: nell'incendio che si è sviluppato al secondo piano di una palazzina in via Di Vittorio, ha perso la vita una donna. Trasportata in gravissime condizioni in ospedale, è deceduta nonostante tutti i tentativi compiuti dai sanitari per salvargli la vita.

I vigili del fuoco di Senigallia coadiuvati dai colleghi provenienti da Ancona ed Arcevia sono sopraggiunti in via Di Vittorio, una traversa della popolatissima via Capanna, per spegnere le fiamme che si sono sviluppate in una stanza dell’appartamento, evitando così il propagarsi dell’incendio all’intera abitazione.

La signora che abitava l'appartamento è stata estratta dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale dal 118 dove è deceduta. L’intero condominio è stato evacuato per sicurezza.