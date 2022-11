Tragedia a Senigallia, donna investita mentre attraversa la strada con il cane. Il corpo trascinato per chilometri. Si cerca il pirata

SENIGALLIA - Una tragedia si è appena consumata a Senigallia: una donna sarebbe stata investita a Marzocca mentre stava attraversando la strada con il suo cane. L'animale morto è stato trovato sul posto mentre la donna sarebbe stata trascinata per chilometri fino a via Podesti: una scena straziante si è presentata ai soccorritori. Nessuna traccia del mezzo che l'ha investita.

Investita e trascinata per chilometri da un automobilista pirata: tragedia a Senigallia

Secondo le prime indagini sembra che la signora, residente proprio a Senigallia, stesse attraversando la strada quando un furgone ha colpito il cane, uccidendolo. In quegli attimi concitati, sotto una pioggia battente, la donna sarebbe stata investita da un altro mezzo che nel frattempo stava sopraggiungendo e che non si è accorto di quando stava accadendo sulla carreggiata. Il corpo della vittima sarebbe stato agganciato e trascinato per chilometri, fino ad essere abbandonato in via Podesti sul ciglio della strada.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++