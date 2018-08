Il totem multimediale è a luci rosse: cartone hard al posto delle info

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Attacco hacker al totem di piazza Saffi che giovedì sera ha trasmesso un filmato porno. Un cartone animato con esplicite immagini a luci rosse proprio mentre a digitarlo c’erano famiglie con bambini. Uno choc per molti. Il comune, non appena informato, ha provveduto a far spegnere il dispositivo in attesa di fare chiarezza. «Il totem è stato hackerato», ha confermato il sindaco. Il Comune ha sporto denuncia, intenzionato ad arrivare al responsabile dell’attacco.