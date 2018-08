Totem informativo a luci rosse: resta un giallo l'attacco hacker

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Il Comune confermama frena sulla possibilità di denunciare il responsabile, qualora individuato. Venerdì dall’ente assicuravano invece di aver fatto tutto ciò che serviva, denuncia compresa, per rintracciarlo. Ieri però in un comunicato ufficiale l’ente ha assunto una linea più morbida.«L’Amministrazione si sta adoperando per verificare la possibilità di individuare i responsabili dell’insano gesto – si legge nella nota diramata ieri - e provvedere alla loro eventuale denuncia presso le autorità competenti. Il Comune di Senigallia si è già attivato per rafforzare i livelli di controllo e sicurezza dello strumento, rivolgendosi alla ditta deputata alla sua assistenza».