Tornano a casa e la trovano piena di api: scatta l’allarme

SENIGALLIA - È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di ieri in una casa invasa dalle api. In un appartamento di via Raffaello Sanzio alla Cesanella, poco distante dal confine con Cesano, i proprietari entrando in casa l’hanno trovata piena di api e, non sapendo come fare, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento dell’Arceviese.

Per loro un’operazione di routine anche se per gli occupanti della casa è stato un brutto spavento. In meno di un’ora i pompieri hanno effettuato la bonifica dell’ambiente, rimuovendo tutte le api presenti, prima di far rientrare la famiglia all’interno dell’appartamento. Una segnalazione simile è arrivata ieri anche dal Vivere Verde a ridosso dei campi da tennis tra via Pierelli e via Bramante. Tra api, vespe e calabroni, di questi periodi sono numerose le richieste che arrivano ai vigili del fuoco da parte dei cittadini che non sanno come fare.

