Torna l'incubo alluvione, scuole chiuse a Senigallia e Arcevia: «Non dormite nei piani bassi»

ANCONA - Domani, lunedì 23 gennaio, chiuse scuole, impianti sportivi, centri culturali a Senigallia e Arcevia, mentre a Trecastelli è stato attivato il Coc e a Barbara il sindaco invita i cittadini a prestare attenzione negli spostamenti in auto.

Torna l'incubo maltempo nelle zone devastate dall'alluvione del 15 settembre che ha provocato 13 vittime (una ancora dispersa). Torna con l'allerta meteo diramata questa mattina dalla Protezione civile delle Marche che prevede un rischio arancione nel Pesarese e nell'Anconetano, le due province che ha subito danni ingentissimi dall'esondazione di fiumi e torrenti quattro mesi fa.

A Senigallia in particolare il sindaco ha invitato i cittadini a non dormire al piano terra e per precauzione è stato aperto il centro di accoglienza in via Cellini, per tutti coloro che volessero evitare di restare nelle abitazioni.

Chiunque abbia necessità può telefonare ai seguenti recapiti telefonici 0716629386 e 0716629288.