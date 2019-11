Senigallia, torna a casa dopo mesi e scopre che alcuni sconosciuti ci hanno mangiato e dormito

SENIGALLIA - Torna in città per le festività e trova la casa sporca. Dentro non c’erano persone ma qualcuno, in sua assenza, aveva dormito e mangiato nell’abitazione. È accaduto in via Pierelli ad una signora anziana che vive nell’hinterland milanese. La donna non tornava nella sua seconda casa senigalliese dallo scorso mese di agosto quando aveva perso un mazzo di chiavi. Forse le stesse utilizzate da chi è entrato. «La porta era regolarmente chiusa – racconta – però dentro casa ho notato subito qualcosa che non andava. Nel lavabo c’erano dei piatti sporchi, incrostati come se fossero stati li da tempo, ed il letto disfatto come se qualcuno ci avesse dormito. Ho buttato via tutto ma la cosa mi ha un po’ inquietato».

In via Pierelli nel quartiere del Vivere Verde ci sono molte seconde case che rimangono vuote per diversi mesi. «Io sono abbastanza abitudinaria – racconta la signora – vengo sempre negli stessi periodi. Ero andata dai vigili ad agosto prima di ripartire perché non trovavo più la seconda chiave e ho verificato nuovamente ma non c’è, nessuno in questi due mesi l’ha riconsegnata. Mi hanno anche detto che magari qualche parente poteva averla presa ma io non le ho date a nessuno». A parte un soggiorno scroccato, all’interno dell’abitazione non manca comunque nulla.

