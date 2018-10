Tolleranza zero con i ragazzi sballati: blitz al campus nei guai tre studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Controlli antidroga al Campus scolastico dove ieri mattina sono stati trovati tre studenti con alcune dosi di “fumo”. Due 19enni di Ancona e un 17enne dell’hinterland. Tutti segnalati in Prefettura. E’ il quarto caso dall’inizio dell’anno scolastico di studenti sorpresi con della droga per uso personale. Nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, finalizzato al contrasto dello spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti, il personale del Commissariato di polizia di Senigallia ha effettuato dei servizi mirati di vigilanza nei pressi delle scuole cittadine, in cui da pochi giorni ha avuto inizio l’anno scolastico.In questo ambito i poliziotti, diretti dal vice questore aggiunto Agostino Maurizio Licari, hanno effettuato mirati servizi nei pressi del Campus scolastico di via d’Aquino e, in particolare, in prossimità di uno piazzale antistante le scuole, dove talvolta giungono segnalazioni da parte dei residenti circa la presenza di giovani che, prima di entrare a scuola, si incontrano per far uso di sostanze stupefacenti. Sono stati effettuati diversi controlli di seguito ai quali gli agenti hanno notato, in particolare, tre giovani, seduti su di una panchina, uno dei quali, alla vista dei poliziotti, ha gettato qualcosa a terra.I poliziotti hanno chiesto di avvicinarsi ed hanno identificato i tre studenti, due dei quali originari di Ancona, ed un minorenne dell’entroterra senigalliese, recuperando un sigaretta, tipo spinello, buttata da uno dei tre giovani , C.Z. di anni 19, poi recuperata. Inizialmente i tre, in evidente imbarazzo, su specifica richiesta, hanno riferito di non avere altra sostanza stupefacente. Ma dopo poco M.I. di 19 anni è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti della marijuana e dell’hashish.Nel frangente il terzo giovane minorenne ha tentato di disfarsi di un altro involucro poi risultato contenere della marijuana. Immediatamente sono stati informati i genitori del minorenne e tutti e tre sono stati condotti in Commissariato dove, alla presenza dei genitori, gli agenti hanno proceduto alla segnalazione in Prefettura quali assuntori per i conseguenti provvedimento amministrativi, nonché al sequestro dello stupefacente. I servizi proseguiranno nelle aree prossime a tutti gli istituti scolastici cittadini, sia in queste fasi iniziali dell’anno scolastico che nel prosieguo al fine di contrastare, per la parte di stretta competenza della polizia, il fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti tra la popolazione più giovane. Tra l’altro già il primo giorno di scuola gli agenti del Commissariato avevano controllato uno studente in zona Campus, anch’egli minorenne, trovato in possesso di pochi grammi di marijuana e per questo segnalato in Prefettura. Lo stupefacente era stato ugualmente sequestrato