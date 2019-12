Tirassegno con le bottiglie. Rotti i neon del sottopasso: vandali ancora in azione

SENIGALLIA - Rotti i neon del sottopasso di via Mamiani, presi a bottigliate. Era già successo un paio di settimane fa ed è accaduto di nuovo sabato notte. Non si placa la lunga scia di atti vandalici che già in quel sottopasso avevano visto imbrattare un murales realizzato da alcuni studenti. Qualcuno si è divertito a lanciare bottiglie, di cui una di birra rimasta a terra, contro i neon rompendoli. Sabato sera i residenti di via Pierelli hanno lamentato inoltre la presenza di un gruppetto di ragazzini con birre al seguito nella pista di pattinaggio, chiassosi e fastidiosi.

