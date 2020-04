Fa il tirassegno dal balcone lanciando bottiglie di vetro: bloccato dalla polizia

SENIGALLIA - La polizia è intervenuta in una casa popolare, nei pressi della Statale, per un tunisino che lanciava bottiglie di vetro dal balcone di casa. Si tratta del 58enne fermato dopo essere stato chiamato dai servizi sociali, perché andava in giro per le strade della città sputando contro la gente che incontrava. Poca per fortuna visto il periodo di quarantena. Quando è stato fermato non stava facendo nulla ed è stato riportato a casa, dove gli agenti sono dovuti intervenire per un altro episodio, il lancio di alcune bottiglie di vetro finite in gran parte nel balcone della signora che abita al piano di sotto, ovviamente in frantumi. I poliziotti hanno parlato con l’uomo che si è poi tranquillizzato ed hanno informato i servizi sociali dell’accaduto. La vicina non ha sporto denuncia ma per fortuna nessuno si è fatto male. Da quanto accertato dagli agenti i gesti inconsulti del 58enne, noto per avere anche dei precedenti, sarebbero dettati da un eccessivo consumo di alcol che lo porta poi ad agitarsi e a reagire così nei confronti degli altri. Nello scorso weekend girava urlando la frase “A Senigallia comando io” e sputando, generando il panico.

