Ancora in tilt il totem delle info Scritte contro il Comune Ora è caccia a un hacker

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Di nuovo in tilt il totem informativo di piazza Saffi dove sabato sera, all’interno dello schermo bloccato, è comparsa una scritta contro il comune. Forse un nuovo attacco hacker. «Grazie al Comune per il mancato servizio», questo il contenuto della frase, apparsa oltre la schermata, che non faceva riferimento però a qualcosa in particolare stando alle testimonianze di chi l’ha letta. Forse era riferita al malcontento perché il totem non funzionava?Qualcuno di passaggio ha notato la schermata tutta rossa, altri l’hanno descritta fucsia. Tutti hanno visto una scritta piccola bianca in alto. In pochi però si sono fermati a leggerla. Da lontano non era ben visibile essendo stata scritta con caratteri molto piccoli. I più hanno pensato che fosse andato in modalità stand by quindi non hanno approfondito. Chi invece ha voluto verificare meglio cosa fosse accaduto, visti anche i precedenti, è stata la polizia. A notare la scritta è stata una volante del Commissariato di pattuglia in centro storico. L’equipaggio ha visto il monitor tutto colorato da un lato mentre passava in piazza Saffi. Un agente quindi è sceso per controllare meglio ed ha notato la scritta. In un primo momento ha pensato che ad inserirla fosse stato un utente deluso, visto che non funzionava. Ha quindi provato ad interagire con il computer interno per vedere se un esterno avrebbe potuto scrivere qualcosa. Niente da fare. L’opzione touch screen non era disponibile. Ora il sospetto è che si tratti di un hacker.