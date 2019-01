Terzo colpo al deposito di medicinali Asur: bottino da 60mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Ladri in azione nella tarda serata di venerdì. Preso di mira, per la terza volta nell’arco di pochi mesi, il deposito di farmaci della Asur situato lungo l’Arceviese. I banditi, tre persone a volto travisato da cappellini, sono entrate in azione andando a colpo sicuro, certe che il loro bottino fosse custodito nella cella frigorifera: hanno portato via medicinali per la cura della sclerosi multipla. Il valore della merce trafugata oscilla tra i 50 e i 60mila euro, ma sono in corso verifiche per una esatta quantificazione.