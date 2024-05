Senigallia, terribile scontro auto-scooter: 14enne in codice rosso all'ospedale. Sul posto l'eliambulanza

SENIGALLIA - Un 14enne senigalliese è stato soccorso dall’eliambulanza nel pomeriggio di oggi (29 maggio), dopo che il suo ciclomotore si è scontrato con un’automobile. L’incidente è avvenuto verso le 16 all’incrocio tra viale Mercantini e via Bolzano. La dinamica è al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi. Si tratta comunque di una mancata precedenza. Una Opel Zafira guidata da una 35enne senigalliese, rimasta illesa, si è scontrata con il ciclomotore condotto dal minorenne che nell’impatto ha avuto la peggio.

Il soccorso

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e in volo si è alzata anche l’eliambulanza. Il medico dell’elicottero sanitario si è calato con il verricello nel luogo dove è avvenuto il sinistro poi Icaro ha proseguito il volo, fino alla rotatoria che congiunge le due bretelle della complanare, dove è atterrato.

Dopo le prime cure sul posto, il ragazzino ferito è stato trasferito con l’ambulanza fino all’eliambulanza, che l’ha scortato all’ospedale regionale di Torrette. Gli è stato asse1gnato un codice rosso ma non è in pericolo di vita. La polizia locale è intervenuta con due pattuglie perché è stato necessario chiudere alla circolazione un tratto di viale Mercantini, deviando i veicoli in transito su altre direzioni, per il tempo necessario ad effettuare i soccorsi. Conseguenze, seppure limitate nel tempo, si sono quindi verificate nelle altre strade cittadine, intasate dal traffico deviato.