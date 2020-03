Il segnale di speranza: Terrazza Marconi illuminata con il Tricolore

SENIGALLIA - Mentre molti monumenti in tutto il mondo si illuminano di verde, bianco e rosso, i colori dell’Italia dimostrando vicinanza e solidarietà, anche Senigallia omaggia la sua nazione. Il Tricolore ha acceso la facciata della Terrazza Marconi, eccellenza alberghiera cittadina e regionale che partecipa al dolore di un popolo ferito, veicolando un messaggio positivo ad una nazione unità. L’unico edificio illuminato della città. Una struttura ricettiva in una Senigallia che in questi giorni non si fa bella per i primi turisti, come normalmente accade ogni anno, ma che combatte come tante altre realtà per sconfiggere il nemico che ha innescato questa emergenza sanitaria. Senigallia vive di turismo e tutti sperano di vedere presto da quei balconi della Terrazza Marconi, oggi colorati di verde, bianco e rosso, turisti affacciati per ammirare la Rotonda e il mare che la circonda con una spiaggia piena di bagnanti. Prima o poi accadrà. Messaggi di speranza che si alternano anche sui lenzuoli appesi ai balconi, diventati il luogo prediletto per interagire con il mondo esterno.

