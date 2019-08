Tentano di rubare l'insegna del locale che era chiuso per lutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Qualcuno ha tentato di rubare l’insegna del Jolly pub by La Buga fuori dal noto locale del lungomare Alighieri. Un gesto particolarmente grave quello accaduto nella paninoteca più famosa della riviera, che ha riaperto dopo alcuni giorni di lutto.È infatti di proprietà di Graziella Pettinari e Lidio Morbidelli. Rispettivamente la sorella e il cognato di Silvana Pettinari, la 64enne travolta da un’automobile in Strada della Torre a Montignano sabato scorso. La donna è poi morta all’ospedale di Torrette in seguito ai gravi traumi riportati.Il locale della sorella ha riaperto mercoledì dopo aver osservato alcuni giorni di lutto. La famiglia già a giugno aveva dovuto affrontare la morte prematura di Lorenzo Baldoni, figlio di Silvana Pettinari, portato via da una malattia a soli 30 anni. Ieri i proprietari si sono accorti che erano state svitate quasi tutte le viti che tengono l’insegna affissa alla parete.