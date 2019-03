Tentano di rubare biciclette Due giovani bloccati e denunciati dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Senigallia hanno denunciato due perrsone per aver tentato di rubare due biciclette in via Sanzio. Gli agenti hanno visto due giovani in prossimità degli stalli di parcheggio delle biciclette che, all'arrivo della polizia, hanno tentato di dileguarsi. I due sono stati bloccati.Effettuati gli accertamenti, gli agenti rilevavano che i due avevano già rotto i lucchetti di due bici lì parcheggiate e stavano tentando di romperne un altro. Evidentemente erano intenzionati a rubare diverse biciclette. Gli agenti identificavano le due persone R.M. , di 23 anni , con precedenti per reati contro il patrimonio, e D.A. di 22 anni, entrambi di origine maghrebina ma da tempo presenti in Italia. I due inizialmente dicevano di trovarsi lì di passaggio ma poi uno di essi veniva trovato in possesso di un arnese in ferro utilizzato per far leva e rompere i lucchetti. Nel corso del controllo uno dei due, in stato di ubriachezza, inveiva contro gli agenti.