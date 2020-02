Tenta il furto di un mezzo d’opera sul lungomare. Il ladro scappa inseguito dagli operai.

SENIGALLIA - Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia sono stati chiamati ad intervenire poiché, nel corso dei lavori che attualmente sono in corso sul lungomare per la realizzazione della pista ciclabile, veniva segnalato che qualcuno aveva tentato di rubare un mezzo d’opera.

Gli agenti del Commissariato di P.S. si recavano immediatamente sul luogo e prendevano contatti con alcuni operai impegnati. Questi riferivano che poco prima alcuni di loro notavano, a distanza, che una persona saliva su un mezzo della ditta che svolge i lavori utilizzato per la pulizia delle strade e cominciava a spostarlo.

Inizialmente gli operai pensavano trattarsi di un collega che stava effettuando la manovra ma ad un certo punto facevano una verifica degli operai presenti e notavano che non poteva essere nessuno di loro. Pertanto, mentre uno di essi si premurava a contattare la Polizia, gli altri si ponevano all’inseguimento del veicolo che, nel frattempo, aveva percorso alcune centinaia di metri.

Nel mentre i poliziotti si avvicinavano al luogo interessato, alcuni degli operai raggiungevano il veicolo e, con movimento fulmineo, notavano che il conducente si buttava dal mezzo. Questi scendeva dal veicolo, mentre quest’ultimo procedeva la marcia, seppur a velocità ridotta, e si dileguava verso la linea ferroviaria per poi scavalcare un muretto in direzione della strada statale. Gli operai riuscivano a fermare il mezzo e fornivano le indicazione agli agenti che effettuavano delle ricerche nell’area circostante senza riuscire ad individuare il responsabile del furto.

Comunque il mezzo d’opera, avente un valore economico importante, veniva recuperato e restituito nella disponibilità della ditta. Sono in corso le attività di accertamento per risalire all’autore del furto sventato

