Tensioni sul figlio della coppia separata: le ex cognate si azzuffano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lite in strada tra due donne in viale Leopardi, sedata dall’arrivo della polizia. A scopo precauzionale è stata chiamata anche un’ambulanza ma per fortuna non si registrano feriti. I testimoni intorno all’una di ieri hanno infatti segnalato due donne che urlavano, arrivate a spintonarsi, e un uomo che si era poi inserito nell’accesa discussione, nel tentativo di calmarle rimanendone però a sua volta coinvolto.Temendo che potessero farsi del male, alcuni passanti hanno allertato il 118 e la polizia. Gli agenti, arrivati in fretta sul luogo indicato, hanno accertato che la lite, seppure furibonda, era rimasta sul piano verbale. Nessuno infatti presentava segni di percosse. In caso contrario avrebbero proceduto d’ufficio per una rissa ma nessuno è stato invece denunciato. Da quanto appurato una delle due donne si era recata presso un’attività di viale Leopardi, in cerca dell’ex marito. Erano infatti d’accordo che sarebbe passato a casa sua a prendere i figli ma lo aveva atteso inutilmente. Questo ha riferito ai poliziotti. Quindi era andata sul posto di lavoro a chiedere spiegazioni. Aveva però trovato in un primo momento solo la ex cognata. I toni si sono accesi in fretta e quest’ultima, lamentando agli agenti di essere stata aggredita senza alcun motivo, ha invitato l’altra ad uscire. Il litigio è proseguito però sul marciapiede. Qui nel frattempo è arrivato anche l’ex marito. Ha tentato di riportare la calma ma è rimasto anche lui travolto e coinvolto. E’ stata poi la polizia a placare gli animi.