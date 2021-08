Temperature record, l'incendio serale e anche due scosse di terrremoto: emergenza infinita, ecco dove

SENIGALLIA - Anche il terremoto in un post Ferragosto tutt'altro che semplice per Senigallia e la spiaggia di Velluto. Due le scosse registrate avvertite anche dalla gente che ha avuto paura e chiesto subito informazioni: la prima questa notte alle 2.07 con epicentro proprio a Senigallia magnitudo 2.5 a 26 km di profondità, la seconda questa mattina alle 8.34 di magnitudo 2.0 ad una profondità di 11 chilometri. Tutto questo dopo un lunedì dove erano state più volte aggiornate le temperature record per la città e l'incendio serale che ha seminato il panico nella popolosa zona di via Cellini.

Ultimo aggiornamento: 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA