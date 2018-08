Tela squarciata nello stand: razzia di anelli e bracciali della baby gang

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Bottino da oltre mille euro per la baby gang che sabato sera ha squarciato i teloni di otto gazebo nel mercatino del Ponterosso sul lungomare Alighieri. Ieri mattina i titolari delle attività coinvolte si sono recati nella caserma dei carabinieri di via Marchetti per sporgere denuncia contro ignoti. Gli ambulanti hanno effettuato un controllo all’interno degli stand per verificare cosa mancasse. È emerso che, oltre al danno nei teloni, i teppisti hanno asportato numerosi anelli e bracciali in argento per un valore stimato in mille euro e altri 200 articoli in acciaio.