Applica tassi da usuraio sui debiti â€‹per comprare la cocaina: arrestato

SENIGALLIA - Pusher usuraio arrestato dai carabinieri Un 34enne, originario di Pescara ma residente ad Ancona è finito in manette per i reati di detenzione illegale e spaccio di sostanza stupefacente, usura ed estorsione.L’indagato è accusato di aver ceduto ad un magazziniere, residente a Macerata, un quantitativo di cocaina del valore di 4.300 euro. Di fronte al ritardo accumulato nel pagamento della fornitura di droga, aveva preteso, a solo titolo di interessi, 300 euro mensili per ogni 1000 euro di debito pagati in ritardo. Lo aveva anche minacciato così il magazziniere, temendo per la propria incolumità, lo aveva denunciato.