C’è Tajamare, taglio del nastro alla nuova osteria sul lungomare Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Taglio del nastro per Tajamare la nuova osteria del lungomare Marconi, che ha preso il posto del Sottozero, nel frattempo trasferito sul lungomare Alighieri. Come avviene per ogni attività che apre a dare il benvenuto l’assessore al Commercio Gennaro Campanile, il sindaco Maurizio Mangialardi e altri amministratori per ringraziare chi investe nella città contribuendo alla sua crescita.