La Tac di nuovo in panne quinto stop del 2018 Altri disagi per i cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tac di nuovo in panne. E’ la quinta volta che si rompe dall’inizio dell’anno. Nella giornata di giovedì è successo di nuovo, costringendo il pronto soccorso, in caso di traumi, a dirottare i pazienti in altri ospedali. In quello cittadino ce n’è infatti una sola, lontana dal pronto soccorso. L’ultima volta si era guastata il 1 marzo poi ancora il 31 gennaio, il 26 gennaio e il 19 gennaio. L’ospedale non ha nemmeno la risonanza magnetica dallo scorso agosto, quando è stata venduta la vecchia in attesa di collocare la nuova. I lavori sono ancora in corso. La tac probabilmente inizia a sentire gli anni, essendo stata acquistata diverso tempo fa. La speranza è che si possa riparare in fretta, senza attendere lunedì, visto che di mezzo c’è anche il weekend. Ieri era ancora fuori uso.