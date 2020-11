Svuota la cantina e abbandona le cartucce: scatta la doppia denuncia dei carabinieri

SENIGALLIA - Svuota una cantina e lascia ciò che è da buttare in un terreno di proprietà della sorella, tra cui 740 cartucce. Per questo motivo un 46enne di Ostra Vetere, che lavora proprio raccogliendo ciò che trova nelle cantine private, è stato denunciato dai carabinieri sia per la detenzione abusiva di munizioni che per la discarica creata invece di smaltire i rifiuti come prevede la legge.

LEGGI ANCHE:

Chiede da bere, si accendono subito gli animi: vola un colpo, barista portato in ospedale



Si tratta di una delle attività svolte dai militari negli ultimi giorni di intenso lavoro. E’ infatti di 25 sanzioni per le violazioni alle norme anti-covid e di 3 denunce il bilancio dei controlli a tappeto eseguiti tra sabato e mercoledì dai carabinieri della Compagnia di Senigallia. La maggior parte dei controlli si è concentrata sul rispetto delle disposizioni per evitare il contagio da coronavirus, in particolare per accertarsi che tutti indossino le mascherine, per evitare assembramenti e garantire che nessuno circolasse dopo le 22 senza un valido motivo. Accertamenti sono stati estesi anche agli esercizi pubblici dove non sono emerse irregolarità.

Le violazioni riscontrate riguardano le responsabilità individuali dei cittadini sorpresi soprattutto senza mascherine e nell’orario del coprifuoco senza un motivo. Delle 25 sanzioni 15 sono state elevate domenica di cui 4 a Senigallia, 8 a Montemarciano e il resto nei comuni dell’hinterland. Altre 7 sono state contestate la giornata di sabato di cui 6 a Montemarciano, che risulta il Comune dove i militari, complessivamente, hanno riscontrato il maggior numero di violazioni. Infine altre 3 sanzioni sono state verbalizzate da lunedì a mercoledì. Proprio a Montemarciano i militari sono intervenuti presso un’area di servizio dove un cittadino aveva segnalato la presenza di un uomo ubriaco vicino al bar del distributore di carburante. Il testimone ha fornito una descrizione dell’uomo e della macchina da lui utilizzata. Una pattuglia l’ha raggiunto ed è emerso in effetti che era ubriaco. Aveva un tasso di 1,81 grammi per litro di alcol nel sangue nonostante fossero solo le 21.30. Si è trattato di un 58enne di Ascoli Piceno che si trovava in città per motivi di lavoro essendo un rappresentante. E’ stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza, essendo stato fermato mentre era al volante dell’auto. La patente è stata inoltre ritirata.

Doppia invece la denuncia per un uomo di Ostra Vetere che lavora come svuota cantine. Alcuni operai dell’Enel, nel corso di un controllo in un contatore in Contrada Fontanelle, hanno segnalato ai carabinieri in un terreno di campagna un cumulo di rifiuti dove c’erano 740 cartucce abbandonate e alla portata di tutti. I carabinieri sono risaliti al responsabile. Ha riferito di averle preso insieme al resto in una cantina e di averle momentaneamente lasciate sul terreno per smaltirle successivamente. Si trattava forse di cartucce appartenute a qualche cacciatore deceduto. Accertamenti sono in corso. L’uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni e per la discarica abusiva. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni da parte dei militari della Compagnia di Senigallia, diretti dal capitano Francesca Romana Ruberto, sia per garantire che non si verifichino reati nel territorio di competenza, come avviene normalmente ma soprattutto in questo periodo per accertarsi che tutti si comportino correttamente rispettando le norme anti-covid. Negli ultimi giorni i controlli dei carabinieri hanno permesso di monitorare 330 persone, 270 veicoli ed un centinaio di esercizio commerciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA