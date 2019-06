Il suv investe un ragazzino sulle strisce pedonali Poi scappa dall'incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Choc al Ponterosso dove un Suv ha investito un 13enne ed è scappato. Fuggito anche un veicolo che ha tamponato il Suv e non si è fermato. Una vicenda incredibile avvenuta alle 8.30 di mercoledì sulle strisce pedonali di via Podesti vicino al semaforo del Ponterosso. Una zona molto trafficata dalle città, utilizzata in questo periodo dai pedoni per raggiungere il lungomare Alighieri. Il ragazzino ferito è il nipote di Gina Bizzarri, la nota pittrice, che ieri sera ha lanciato un appello su Facebook sperando di ottenere giustizia.