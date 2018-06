Il sistema funziona A Senigallia vinti 13mila euro al Superenalotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Vinti ieri al Superenalotto 13.020 euro nella tabaccheria Sabbatini di via Pierelli nel quartiere del Vivere Verde di Senigallia. La somma è stata divisa tra i 40 partecipanti che, con un investimento di 5 euro ciascuno, si sono spariti oltre 300 euro a testa. Sono tutti residenti del quartiere che si sono uniti per aumentare la posta in gioco e hanno così colpito nel segno, riuscendo a vincere. Il titolare Fabrizio Sabbatini ancora una volta ha portato fortuna ai suoi clienti. Si tratta di una ricevitoria dove spesso si registrano vincite che, anche se non permettono di dare una svolta alla vita dei vincitori, sicuramente la rendono più piacevole.