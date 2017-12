Parcheggi off limits, caviale a ruba e Babbi Natali in sup, moto e roller

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Centro storico invaso dai Babbi Natale, arrivati ieri a piedi, in sup. in roller e anche in moto mentre è entrata nel vivo anche la corsa ai regali. Ieri prime code alle casse, con articoli prenotati, altri terminati e c’è anche chi comodamente dal computer ha acquistato nelle botteghe del centro storico. «Un buon Natale per noi – commenta Osvaldo Galli, dell’enoteca Galli di via Pisacane - è partito bene e sta finendo molto bene. Abbiamo iniziato vendendo con l’e-commerce prodotti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Asia, poi in negozio abbiamo sempre avuto movimento».Ancora Galli: «Il prodotto più richiesto è stato il caviale, che abbiamo esaurito, il panettone è andato meglio del pandoro poi i vini, soprattutto marchigiani, sono stati richiestissimi». Traffico intasato e parcheggi introvabili. Circa 70 sono stati ieri mattina i Babbi Natale che si sono dati appuntamento davanti ai Bagni Nella per poi prendere il largo e imboccare il fiume Misa fino a risalirlo per raggiungere i due ponti del centro storico. Sono stati 15 i chilogrammi di caramelle, offerte da Barzetti ai Babbi Natale del nord working distribuite ieri mattina nel corso della camminata. Nel pomeriggio è stato il turno dei Babbi Natale in roller e in moto. Tra gli appuntamenti domani, giorno di Natale, il concerto alle 18 presso il teatro Nuovo Melograno dal titolo “Canto di Natale”, con il bis in programma a Santo Stefano alla stessa ora.