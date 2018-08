Sviene a 17 anni nella folla Notte di brividi e soccorsi al festival anni Cinquanta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Paura per una 17enne svenuta al Foro Annonario sabato sera, uno dei due malori soccorsi dai sanitari della Cri, mentre vigili urbani e protezione civile erano alle prese con ciclisti indisciplinati e arroganti, che pretendevano di entrare nella zona rossa. Gremito il centro storico nel primo giorno ufficiale del Summer Jamboree, dopo il prefestival, dove tutto si è svolto regolarmente grazie alla macchina della sicurezza che ha funzionato. Il personale della Croce rossa ha soccorso la 17enne di Monte San Vito svenuta all’improvviso.La giovane viene spesso colpita da lipotemia, improvvisi svenimenti, come lei stessa ha riferito una volta che si è ripresa. Le accade nei luoghi affollati come sabato sera. Un malore anche per una turista, una 57enne di Faenza sempre legato al grande caldo e alla folla. Entrambe sono state portate al pronto soccorso per accertamenti. Nella postazione fissa della Croce rossa hanno medicato due persone per escoriazioni alle mani.