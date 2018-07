I mostri sacri di rock e blues pronti a far decollare il Summer Jamboree

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Il Summer Jamboree 2018, da domani fino al 12 agosto, è pronto a catapultare anche quest’anno decine di migliaia di fan in arrivo da tutto il globo nella Hottest Rockin’ Holiday on Earth per questa estate in riva all’Adriatico. Su quest’onda surferanno gli appassionati, ma anche i curiosi o chi sia arrivato a Senigallia semplicemente per caso. Vestiti e accessori vintage, auto d’epoca e musica d’oltreoceano in ogni angolo del centro storico e in spiaggia, ballerini lanciati in sfrenate danze swing nelle piazze, contribuiscono a trasformare la città in un gioioso set degli anni d’oro del rock’n’roll in.La 19° edizione Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, proporrà Rock and roll a 360 gradi, dagli anni Venti all’exotica, dal bluegrass al rockabilly. Si esibiranno artisti da tutto il mondo tra cui Dean Torrence di Jan & Dean, David Marks dei Beach Boys, il mitico Brian Hyland, il ‘rockabilly rebel’ Graham Fenton. Confermata la collocazione al Foro Annonario, nei giardini della Rocca Roveresca e in piazza Garibaldi. Una edizione speciale del Big Hawaiian Party sulla spiaggia di velluto, vedrà David Marks e Dean Torrence eccezionalmente insieme, in esclusiva europea, accompagnati dalla Surf City Allstars.