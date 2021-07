Summer Jamboree, cresce l’attesa: scattano gli allestimenti in centro. Ma restano i nodi sull'uso del Green pass

SENIGALLIA - Lavori in corso in piazza del Duca e nel parterre della Rocca per l’arrivo del Summer Jamboree Festival. Un’edizione attesa, quella che debutterà venerdì, perché la manifestazione di punta dell’estate senigalliese è saltata, causa Covid, lo scorso anno. Il mercatino vintage, in programma fino all’8 agosto tra i giardini della Rocca e la piazza del Duca, è stato ripristinato nelle scorse settimane, non appena avuta la certezza che si potesse fare. Sono partiti gli allestimenti dei gazebo per quella che sarà un’edizione working progress.

L’evolversi della pandemia impone di vivere alla giornata e, anche alla luce del nuovo decreto, gli ingegneri che stanno redigendo il piano di sicurezza, per conto degli organizzatori, stanno controllando gli ultimi dettagli sperando che non vengano modificate ulteriormente le regole.



Allo stato attuale il Green pass sarà necessario dal 6 agosto per visitare la mostra di Milton H. Greene “Women” a Palazzetto Baviera. L’ultimo decreto è molto chiaro e per le mostre il passaporto sanitario è obbligatorio. Verifiche sono in corso per valutare se bisognerà applicarlo anche al mercatino vintage, qualora rientri nella categoria della fiera per il quale occorre. Esenti i concerti all’aperto ma, in caso di pioggia, gli eventi previsti in piazza Garibaldi verranno spostati al teatro La Fenice dove a quel punto il certificato verde servirà. Intanto la commissione di vigilanza e pubblica sicurezza ha fissato le capienze. Per quanto riguarda gli spettacoli di piazza Garibaldi, che si potranno svolgere fino alle 2 in una zona recintata, potranno partecipare 770 spettatori che dovranno rimanere seduti e non potranno ballare. Complessivamente nella piazza potranno accedere 3mila persone. Il palco per esigenze organizzative verrà girato, con le spalle verso l’ex Filanda. Nei giardini della Rocca e in piazza del Duca la commissione ha indicato 4.550 persone che potranno accedere contemporaneamente. Numeri che potrebbero essere aggiornati, anche se di poco, non appena il piano di sicurezza verrà presentato.



I varchi di piazza Garibaldi, di piazza del Duca e del parterre della Rocca Roveresca verranno delimitati e ci saranno addetti alla vigilanza per monitorare gli accessi e fare in modo che i numeri indicati non vengano superati. Dietro un festival di fama internazionale, che richiama ogni anno numerosi turisti, c’è un grande lavoro che negli ultimi anni è diventato sempre più impegnativo. Già prima del Covid, nel 2018, a seguito della tragedia di piazza San Carlo a Torino, la circolare Gabrielli aveva imposto rigidi protocolli per la sicurezza, con vie di fuga, piani di evacuazione e ingressi contingentati. Poi è arrivato e il Covid che ha aggiunto ulteriori restrizioni

