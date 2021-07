Summer Jamboree, concerti già sold out ma c'è il rebus Green pass per le piazze. E non sarà possibile ballare

SENIGALLIA - Sold out la prenotazione dei concerti per il Summer Jamboree, in programma da domani fino all’8 agosto. Ma se qualcuno darà forfait i biglietti verranno assegnati alle persone presenti in piazza Garibaldi la sera stessa di ogni singolo evento. I concerti del Summer Jamboree XXI, per i quali si è resa necessaria la prenotazione, si svolgeranno in un’area dedicata di piazza Garibaldi, con una capienza massima di 770 posti



Prenotazioni chiuse martedì essendo i posti esauriti per le serate del festival. Se il biglietto non dovesse essere utilizzato entro l’orario di inizio del concerto verrà annullato e i biglietti annullati saranno distribuiti al pubblico presente agli ingressi, che non è riuscito a prenotare il posto a sedere online. In questo modo si evita lo spiacevole inconveniente che si è verificato nel corso dell’estate per altri eventi, con spazi rimasti vuoti e gente fuori in piedi. Gli accessi alla manifestazione saranno comunque liberi ma con numero massimo di persone che potranno essere ospitate contemporaneamente, nel rispetto delle linee guida covid-19.



Il piano per la sicurezza, redatto da un pool di ingegneri per conto degli organizzatori, è stato presentato ieri alla commissione di vigilanza e pubblico spettacolo. Confermate le 3mila persone per piazza Garibaldi, inclusi i 770 posti presenti nell’area concerti. Ridotta da 4550 circa, inizialmente previsti, a 4mila le persone per il Rockin’ Village Vintage Market alla Rocca e in piazza del Duca.



Dal 6 agosto il Green pass potrà essere richiesto per l’accesso alle piazze del Festival (piazza Garibaldi, del Duca e parterre della Rocca. Potrà perché ancora il dibattito è in corso a livello nazionale e non è ben chiaro se il mercatino e i concerti rientreranno nell’obbligo della certificazione verde. Pass necessario invece dal 6 agosto per visitare la mostra “Women” di Milton H Greene a Palazzetto Baviera. «Ricordiamo che non è consentito ballare – precisano Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini, organizzatori dell’evento - Facciamo ripartire in sicurezza la musica live, così da poter tornare presto a una vita in cui partecipare a un concerto, ballare e abbracciarsi possano essere una straordinaria normalità».

Per quanto riguarda la parte del Festival che si svolgerà alla Rotonda sarà necessario compilare il modulo di certificazione covid, trattandosi di un luogo chiuso. Tra i grandi eventi che offre l’edizione di quest’anno del Summer Jamboree, c’è anche un imperdibile appuntamento cinematografico: il film documentario Rock’n’Roll is a State of the Soul. 52 minuti per raccontare e assaporare la magia della mostra immersiva nata per celebrare i 20 anni del Festival. Una raccolta di 350 scatti che immortalano insieme grandi icone e appassionati uniti dalla passione e dall’energia del Rock’n’Roll. Il film verrà trasmesso lunedì 2 agosto all’Arena Gabbiano.

