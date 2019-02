Locale sottoposto a sequestro preventivo Sugar Suite chiuso da oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Quel manifesto che è comparso all'improvviso in tarda mattinata e subito la notizia che si diffonde velocemente in città. E in tanti a chiedersi cosa possa essere successo. Verifiche in corso, voci da controllare e intanto arrica anche il comunicato ufficiale che recita testualmente: "La direzione dello Sugar Suite comunica che, in seguito ad un’ordinanza di sequestro preventiva dell’autorità giudiziaria notificata stamattina, il locale da oggi rimarrà chiuso. Certi di aver operato nel rispetto più assoluto della legge, vi terremo al corrente degli sviluppi della situazione".